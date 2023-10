ATP Shanghai 2023 | Stefano Napolitano esce di scena al primo turno | Zhukayev vittorioso in due set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Sta per iniziare il quarto torneo masters 1000 della carriera di Matteo Arnaldi. 11.06 Chiude ...

...due set a Zhukayev(CINA) - Primo turno fatale per Stefano Napolitano al "Rolex... numero 302, per 7 - 5 7 - 5 dopo un'ora e 55 minuti di gioco. ALTRI RISULTATI PRIMO TURNO ...... al Masters 1000 di. Alla terza partecipazione in un main draw "1000", l'azzurro perde con un doppio 7 - 5 contro un altro qualificato, il kazako Beibit Zhukayev , n.302. Nei primi tre ...

Per me è importante non ripeterli. A Shanghai cercherò di vincere almeno un match per blindare le Atp Finals, l’obiettivo della stagione, ci siamo quasi. Con il lavoro di quest’anno siamo già avanti, ...Dopo aver superato senza troppe difficoltà il primo turno, Lorenzo Sonego è atteso da una super sfida con Frances Tiafoe nel secondo turno del Master 1000 di Shanghai. Dove poter vedere e tutte le ...