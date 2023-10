ATP Shanghai 2023 | Arnaldi rimonta | rischia e poi batte Popyrin per volare al secondo turno

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023)vincente per Matteonel primodel Masters 1000 di. Il sanremese, in terra cinese,l’australiano Alexeiper 4-6 6-3 6-4 dovendo recuperare un break di svantaggio nelparziale dopo aver perso il primo. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal tedesco Jan-Lennard Struff, con il quale c’è un precedente a livello Challenger (quarti a Biella 2022, con l’italiano che subì la). Il primo set inizia in maniera perlomeno a scarse tinte di regolarità per entrambi; parecchi gli errori, soprattutto quelli dicon il dritto, e una sequenza di tre break consecutivi che spediscesul 4-2. Non c’è molto da fare nel resto del tempo, e così il ventiquattrenne di ...