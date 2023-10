Atletica | Gianmarco Tamberi conserva il mondiale stagionale! Barshim azzarda 2 37 agli Asian Games | che duello con Woo

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha siglato la miglior prestazionestagionale quando si è laureato Campione del Mondo a Budapest lo scorso 22 agosto. Il fuoriclasse marchigiano, che pochi giorni fa ha ripreso ad allenarsi dopo un meritato periodo di vacanza, superò l’asticella posta a quota 2.36 metri e completò il Grande Slam nel salto in alto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 venne pareggiato in quella gara, ma soltanto al secondo assalto, dallo statunitense JuVaughn Harrison ed eguò quanto il qatarino Mutaz Essafece il 16 luglio a Chorzow. Mentrerientrava dal periodo di relax con la moglie Chiara Bontempi,gareggiava, competizione multisportiva ...

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo di salto in alto, superando 2.36 metri al primo tentativo a Budapest e completando così il Grande ...

Gianmarco Tamberi si appresta a chiude re la propria stagione. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto ha scelto il Galà dei Castelli per ...

Gianmarco Tamberi ha ufficialmente concluso la propria gloriosa stagione scendendo in pedana a Bellinzona , in occasione del tradizionale Galà dei ...

Gianmarco Tamberi è un fortissimo atleta italiano che nella sua carriera ha raggiunto traguardi importanti. Come prossimo obiettivo adesso ci sono ...

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo di salto in alto, superando 2.36 metri al primo tentativo a Budapest e completando così il Grande ...

Gianmarco Tamberi è entrato nelle nomination per il premio di atleta europeo dell’Anno, il riconoscimento di European Athletics (la Federazione ...

Certo, chi fa(ma il discorso vale anche per un semplice sportivo) e si è visto la scena ... Di sicuro, chi non l'ha presa bene sono il campione del mondoTamberi e il suo allenatore ...Con Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i giovani), Giovanni Malagò (Presidente CONI), Damiano Tommasi (Sindaco di Verona),Tamberi (Campione olimpionicoleggera), Filippo Magnini (Campione nuoto), Chiara Paduano (Giornalista Rai News). Registrazione video del dibattito dal titolo "Festival delle Città ...

Atletica - Gianmarco Tamberi è tra i 10 candidati per il premio di ... Eurosport IT

Atletica, Gianmarco Tamberi candidato come atleta europeo dell'anno! Iapichino e Furlani tra gli astri nascenti OA Sport

La terza giornata dei Campionati del Mondo di scherma paralimpica Terni 2023 regala all’Italia altri due bronzi, griffati da Rossana Pasquino ed Edoardo Giordan, rispettivamente nelle prove individual ...Diciamo la verità: vedere la pedana del salto in alto, “materassone” e pista sottostante, andare in fiamme in pochi attimi a distanza di un pugno di ...