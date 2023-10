Atalanta | Ruggeri | «Se andiamo come oggi sarà difficile per tutti gli avversari»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le parole di Matteo, difensore dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri in Europa League con lo Sporting Matteoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro lo Sporting in Europa League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Siamo stati molto bravi, perché non abbiamo mollato niente dopo aver preso gol e nel finale ci siamo difesi bene». CHE MESSAGGIO DA’ LA VITTORIA – «Sestasera ègiocare con noi, sia in Italia che in Europa». DEDICA – «Ai miei genitori e ai miei amici, che mi stanno sempre vicino».