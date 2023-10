Atalanta | De Ketelaere | «Sporting? Troppo presto per dirlo | ma è una partita importante per il girone»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Charles De, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro loCharles De, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo. PAROLE – «Spareggio delcontro loper, ma è unaper ilcome le altre 5 per andare al prossimo turno. Noi proviamo sempre a vincere e domenica non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato una bellae vogliamo continuare così. Voglio fare il massimo per me e per la squadra».

ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini
SPORTING LISBONA (3 - 4 - 2 - 1): Musso; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Ruben Amorim

La cronaca in diretta di Sporting Lisbona-Atalanta in programma oggi alle ore 18:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, ...Sporting – Atalanta, ci siamo per la sfida in terra portoghese che ... ancora fiducia in avanti nel a De Ketelaere nel tandem con Lookman. Lo Sporting di Amorim sceglie gli stessi dell’ultima gara ...