Atalanta corsara a Lisbona | 2-1 allo Sporting in Europa League

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La Dea domina in lungo e in largo il primo tempo, riuscendo a concretizzare il gran possesso grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri. Nella ripresa losi sveglia, accorcia su un rigore dubbio ma, alla fine, esce sconfitto per 2-1