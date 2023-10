(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott – Il dominio del sistema che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, lo abbiamo già detto in passato, si esercita così: ci si atteggia a vittima pure essendo parte integrante del sistema. Avviene con la magistratura, avviene con l’immigrazione, avviene con le politiche globaliste ed europeiste, avviene anche nello sciancato settore dei: un ambito dove ilqualificato è stato senza mezzi termini ammazzato negli ultimi 30 anni, soprattutto per mano dei “soliti amici” del Pd. Alché, nell’ambiente, si è sviluppato un’smo di “protesta” per una situazione – quello sì – oggettivamente vergognosa, se pensiamo che perfino gli Uffizi di Firenze fatichino a pagare del personale per gestire quello che è uno dei musei più importanti ...

... in cui recentemente si è registrato un considerevole aumento demografico, eprenderà il nome di Agesci Parma 10. L'idea è nata nel 2021 dalla richiesta di diverselocali e ...103),introduce la possibilità di effettuare la combustione di materie vegetali in piccoli ... 1 del 22 gennaio 2019, e concordare con ledi categoria ed i comuni interessati il nuovo ...

Macherio: la risposta delle associazioni per fare rete col Comune Il Cittadino di Monza e Brianza

Associazioni che si “battono” per il lavoro nei beni culturali al servizio di chi ha distrutto il lavoro nei beni culturali Il Primato Nazionale

Ci hanno tenuto fermi due mesi per fare delle norme che non servono a niente". Venerdì il sindaco ha convocato le associazioni di categoria per definire il percorso per le nuove licenze. Ma dal ...Allo studio la modifica della legge 185, che vieta l'export in Paesi in guerra, sotto embargo o dove non sono tutelati i diritti umani. La conferenza stampa delle realtà contrarie. Zanotelli: «Sono un ...