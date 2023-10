Assist del governo ai gestori degli stabilimenti balneari Il dato sulle concessioni allontana le gare prescritte dalla Bolkestein

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ifesteggiano. Dai dati emersi dal tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio emergerebbe infatti che le spiagge non sono “risorse scarse”, constatazione che potrebbe evitare l’applicazione della direttivae la messa a gara delle, oggi assegnate a canoni irrisori. Secondo ilil 33% circa delle aree demaniali delle coste è in concessione. Questa percentuale, spiegano fonti del tavolo dopo la riunione a P. Chigi, sarebbe il punto di partenza per avviare l’interlocuzione con la Commissione Ue. Le associazioni deichiedono di far proseguire il tavolo per mappare anche le coste di laghi e fiumi, una scelta che “diluirebbe” ancora di più la quota dei litorali ...