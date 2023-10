Assicurazione Rc Auto | aumento del 27 | 9% in 12 mesi

(Di giovedì 5 ottobre 2023)in crescita. La c orsa dell'Rcnon stenta a rallentare tanto è vero che " secondo l'Osservatorio di Facile.it " in soli 12il premio medio pagato daglimobilisti italiani ...

Pensi di essere apposto con la tua RC auto ? Forse non è così: potresti essere nei guai . Ecco cosa devi sapere al riguardo. L’RC auto permette agli ...

"È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell', trend che non sembra rallentare", spiega Andrea Ghizzon i, Managing Director Insurance di ...Continuano I controlli con il Targa System: da inizio settembre a inizio ottobre verificare su quasi 16.300 ...

Assicurazioni auto: le 3 più economiche di ottobre 2023 SOStariffe.it

Assicurazione auto 130 euro più cara nell'ultimo anno: le regioni Top e Flop Everyeye Auto

Quando parliamo di assicurazioni auto raramente abbiamo buone notizie: questa volta dobbiamo certificare un aumento del premio medio pari al 27,9% in appena 12 mesi. A settembre 2023 infatti si ...Nel 2023 sono disponibili nel complesso 630 milioni di euro per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali), ...