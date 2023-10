Ascolti Tv 4 Ottobre 2023 | Maria Corleone più di Amadeus

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 4: Maria Corleone batte Amadeus. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5, ...tv ieri 42023: La Vita in Diretta arriva a 1.82 milioni di spettatori per il 22% di share Questo mercoledì non è stato per niente una giornata positiva per Myrta Merlino . I numeri di ...

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre, chi ha vinto tra Arena Suzuki e Maria Corleone Fanpage.it

Ascolti tv e dati Auditel 3 ottobre: Champions League e Inter battono Morgane, Iene, Belve, Floris, Berlinguer Virgilio Notizie

I dati Auditel relativi a mercoledì 4 ottobre 2023: in prima serata duello tra Rai 1 e Mediaset. Maria Falcone batte Amadeus, Chi l'ha visto e Vajont ...Carla Bruni rivela: "Ho avuto un cancro al seno. Fate la mammografia, ne va della vostra vita". Il post sui social rivolto a tutte le donne ...