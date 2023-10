ASCOLTI TV 4 OTTOBRE 2023 | CHIUDONO ARENA SUZUKI 15 | 3% E MARIA CORLEONE 15 | 4% | CHI L’HA VISTO 10 | 7% | FUORI DAL CORO 5 | 7% | OTTIMO IL FILM SUL VAJONT 6 | 1% | X FACTOR 3 | 3%

(Di giovedì 5 ottobre 2023)TV 4· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2804 35.91 PT – 6800 35.42 24 H – 2938 37.62 PT – 7257 37.80 Tg1 Mattina + Tg1 – 526 13.94 + 491 14.10Tg1 – 1107 23.00UnoMattina – 1079 22.37Santa Messa (08:51) – 801 19.30A Sua Immagine (10:24) – 668 14.60È Sempre Mezzogiorno! (12:05) – 1610 16.80Tg1 + Tg1 Ec. – 3072 24.47 + 2121 17.35Aspettando La Volta Buona – 1349 11.35La Volta Buona – 1161 12.17Il Paradiso delle Signore – 1486 18.88Pres. La Vita in Diretta – 1526 21.45La Vita in Diretta – 1826 22.03Reazione a Catena – 2756 23.54Reazione a Catena – 4038 26.48Tg1 – 4671 25.46Cinque Minuti + Affari Tuoi – 3940 20.57 + 4100 20.84Dai ’60 ai 2000 – 2601 15.27C 14.76 G 14.54 O 16.93Porta a Porta – 673 13.13 Prima Pagina – 603 18.90Tg5 – 1021 ...

Giulia Santerini incontra Gabriele Corsi, conduttore e attore campione ditutti i giorni ...e ogni sera da protagonista sul Nove con Don't forget the Lyrics! Stai sul pezzo e dal 30con ...La pay - tv di Comcast, per una questione di, ha deciso di optare per il sabato. Per questo motivo la gara dei rossoneri è programmata per il 7e non per la domenica 8.

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre 2023: Arena Suzuki (15.3%), Maria Corleone (15.4%), Chi l’ha visto (10.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

