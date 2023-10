Arsenale persiano Le armi iraniane a sostegno dello sforzo bellico di Kyiv

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A inizio settimana, le forze armate statunitensi hanno consegnato un nuovo carico di aiuti militari all’Ucraina, comprendente sia bocche da fuoco che munizionamento di vario calibro e tipo. Nulla di nuovo, se non per il fatto che questi materiali siano made in Iran, quello stesso Iran che rifornisce i russi di droni e di altri equipaggiamenti bellici. Com’è possibile tutto ciò? Negli ultimi mesi, la marina statunitense assieme a quelle alleate occidentali sta incrementando le sue attività di pattugliamento nelle acque che circondano la Penisola Arabica. Uno degli scopi principali di questa attività è prevenire l’invio di rifornimenti da parte delle Guardia Rivoluzionarie di Teheran a vantaggio degli Houthi, la fazione yemenita che l’Iran sostiene come proxy all’interno della guerra civile che dilaga nel Paese da quasi dieci anni. In numerose occasioni i vascelli della Us Navy hanno ...