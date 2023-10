Arriva la flat tax per negozi e uffici | quanto si paga

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tra le tante grane che il governo di Giorgia Meloni sta affrontando nella scrittura della prossima legge di Bilancio c’è anche quella che riguarda latax per ie gli. Come sempre accade in questi casi, il tema sul tavolo è quello delle coperture necessarie per sostenere la misura, annunciata a più riprese durante la campagna elettorale che ha portato al voto dello scorso settembre 2022. Infatti, come sottolineato in diverse occasioni dallo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, non sarà possibile realizzare tutte le promesse già in questa prima parte della legislatura, vista la congiuntura molto complicata che si sta verificando a livello di crescita e fondi a disposizione. L’esecutivo dovrà per forza fare delle scelte, individuando ciò che si può fare ora e ciò che invece andrà rinviato al prossimo ...