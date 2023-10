Archiviato il Real | il Napoli pensa alla Fiorentina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata con qualche rimpianto la sfida di Champions League con ilMadrid, ilcerca di ritrovare la giusta concentrazione per affrontare domenica sera al ‘Maradona’ la, una delle squadre più in forma del momento. Oggi nel Centro tecnico di Castel Volturno sono ripresi gli allenamenti dopo un giorno di riposo assoluto concesso da Rudi Garciasquadra. Rrahmani, Juan Jesus e Gollini, i tre infortunati della rosa, hanno svolto una seduta in campo ma differenziata rispetto ai compagni di squadra. Il loro impiego è da rinviare ulteriormente, contro i viola non saranno disponibili. Garcia si ritrova a riprendere il cammino in campionato con una formazione che si è ben comportata nell’impegno settimanale (confermato anche dall’applauso convinto dei tifosi a fine gara, ...

... Matteo Politano Tra Napoli eMadrid non c'è un favorito per StarCasinò Bet, hanno praticamente la stessa quota.il settimo turno del campionato di Serie A, questa sera i top club ...Commenta per primoil pari europeo acciuffato nel finale contro laSociedad, l' Inter vuole continuare la marcia perfetta in campionato contro l'Empoli ultimo in classifica, ancora a quota 0 punti e ...

Dove vedere Napoli-Real Madrid in tv e streaming - Numero Diez numero-diez.com

Col Real confermati gli ultimi progressi: le nuove certezze e le novità verso la Fiorentina Tutto Napoli

Quella con il Real Madrid non è la classifica sconfitta da archiviare al più presto per poter ripartire. Il Napoli ha messo sotto i blancos per quasi tutto il secondo tempo, confermando i progressi de ...A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai.