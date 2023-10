Arcade & Food al Romics 2023 | un’esplosione di eventi e divertimento

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma – Siete pronti a immergervi nell’epico mondo del, la fiera internazionale del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei giochi? Questo evento eccezionale si terrà presso la Fiera di Roma dal 5 all’8 ottobre, e tra le sue stelle più brillanti c’è senza dubbio. Questo locale unico è stato un punto di riferimento consolidato per gli amanti dele dell’intrattenimento di qualità. Quest’anno, dal 5 all’8 ottobre, la Fiera di Roma si trasforma in un mondo di fantasia, dove l’arte prende vita e i sapori si mescolano alle storie epiche anche grazie al grande coinvolgimento di. Una Mappa per l’avventura Ilè noto per i suoi spazi affollati di ...