Arabia Saudita candidata per i Mondiali 2034 | Roberto Mancini | “Orgoglioso”

L'ex capitano e icona della Juventus, andrebbe in Arabia Saudita per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club. Situazione da monitorare con ...

“C’è una ragione precisa per cui i Mondiali del 2030 si svolgeranno in tre continenti: aprire la strada ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita “. ...

"Un momento di grande orgoglio per il presidente della Saff (la federcalcio dell'ndr) Yasser Al Misehal. Ricordo che i sogni diventarono realtà quando il mio Paese ospitò la Coppa del Mondo Fifa nel 1990. Sono orgoglioso di essere con l'nel suo ...Commenta per primo I tifosi della Juventus bramavano il suo ingresso in società, ma il futuro di Alessandro Del Piero può essere molto lontano da Torino: in, con Cristiano Ronaldo . L'indiscrezione è arrivata nella serata di mercoledì dai media sauditi: l' Al - Nassr , squadra in cui milita tra gli altri CR7, pensa all'ex capitano ...

(askanews) – La pace in Ucraina, la gestione dei flussi migratori, la stabilizzazione dell'area mediorientale. L'Arabia Saudita non è per l'Italia solo un partner economico strategico. Può essere un ...