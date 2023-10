Approccio umano e Intelligenza Artificiale nel futuro del Retail

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Iloggi non è più semplicemente un settore, ma una vera e propria practice cross industry complessa e life centered. L', sempre più pervasiva, l'omnicanalità, l'Headless & Composable, la generazione di prodotti ibridi, sono elementi di innovazione fortemente interconnessi e imprescindibili, e stanno cambiando il significato dele il suo.La decima edizione di FashionAble World, l'appuntamento annuale di Retex e del suo brand Venistar con focus sul settore Fashion, Luxury & Design, torna ad alimentare il confronto attraverso le testimonianze di alcuni dei protagonisti del cambiamento.Obiettivo: indagare le modalità più efficaci per allineare le strategie aziendali ai driver dell'evoluzione in atto nel ...