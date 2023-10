Antonella uccisa con 15 coltellate | la vicina di casa | Così l' ho trovata in cucina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il marito in stato di shock, che continuava a ripetere "mia moglie, mia moglie", con la maglietta ricoperta di evidenti tracce ematiche. E la moglie stesa a terra, in, con un coltello accanto e la testa in una pozza di sangue. È la sconvolgente testimonianza di Tanja Munro, ladi...

Via al processo per l'omicidio della docente universitaria di Bagnolo Mella (Brescia). Lui sostiene di aver agito per difendersi, ma questa teoria viene smontata ......la presidente della Commissione Pari Opportunità hanno consegnato alla giornalistaLusseri un mazzo di fiori che verrà domani consegnato alla mamma di Marisa Leo, la splendida mamma...

Antonella, uccisa dal marito con 15 coltellate: "Un raptus di gelosia" Today.it

La docente bresciana uccisa in Inghilterra: «Così ho trovato Antonella morta sul pavimento» Bresciaoggi

