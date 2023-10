Anticipazioni Verissimo 7 ottobre | tutti gli ospiti della puntata

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelliCollezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivoFedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo Donnamaria: tante sorprese e scoop degliper i telespettatori di Silvia ToffaninVERISSMO 7: ECCO GLI- Super appuntamento per i telespettatori di Canale 5 che avranno la possibilità di assistere ad unaricca di emozioni. Infatti, Silvia Toffanin è pronta a ospitare grandi personaggi, amattissimi dal pubblico, per il sabato pomeriggio. GliAppuntamento con i più attesi dai ...