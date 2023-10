Anticipazioni Amici 8 ottobre | ospiti | sfide | il secondo inedito prodotto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono disponibili in rete lesudell’8. Cosa vedremo nella puntata di questa domenica? Un ospite di canto e altri pronti per giudicare i ragazzi dinel canto e nel ballo. Vediamo nel dettaglio gli spoiler emersi sulla paginaNotizie. Ospite musicale in studio sarà la cantante Annalisa, che ha dato rilasciato il suo nuovo album di inediti dal titolo E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Leggi l’intervista di OM ad Annalisa. Annalisa sarà anche la giudice della gara di canto e assegnerà i voti ai concorrenti di, talent a cui lei stessa ha partecipato qualche anno fa. Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, la giudice sarà Virna Toppi. Sulla base dei voti delle due giudici verranno stilate le nuove classifiche di canto e di ...