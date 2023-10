Anticipazioni Amici 23 del 5 10 23 | gli esiti delle sfide e gli ospiti in studio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si sono concluse pochi minuti fa le registrazioni di una nuova puntata di, l’ambitissimo talent show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Cosa vedremo domenica 8 ottobre? Ecco qualche interessante anticipazione offerta dai colleghi di Superguidatv. Per quanto riguarda la gara di ballo, ecco qualche anticipazione sugli allievi della ventitreesima edizione die la relativa classifica: Marisol Sofia balla Tattoo. Virna le ha fatto molti complimenti. Lei pensava di aver ballato “malino” Nicholas ha ballato sulle note di Italodisco con dimostrazione di Elena D’Amario Gaia Chiara e Dustin. Quest’ultimo ha preso 8 ballando Sweet Dream Simone Kumo: viene mostrato un video dopo il suo ballo. Perché? A quanto pare è un tuttofare in casetta. Elia. Secondo la Celentano sembra un mimo. Voto: 6.5 Marisol ha svolto il compito di ...