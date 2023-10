Anniversario Vajont | lunedì al Salone Borbonico di San Nicola teatro civile con Vajonts23

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sanla Strada. La sera del 09 ottobre 2023, nel 60?della tragedia delche costò la vita a 2.000 persone, si trasformerà in un’azione corale dimessa in scena, contemporaneamente, da oltre 150 teatri stabili in Italia ed in Europa. Grandi attori e allievi delle scuole di, teatri stabili e compagnie didi ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri e spettatori si riuniranno nei posti più diversi che vanno dai teatri a scuole, chiese, centri civici, biblioteche, piazze di quartiere e centri parrocchiali, e ciascuno realizzerà un proprio allestimento del progettos23 sulla base delle peculiarità del suo territorio. E poi tutti si fermeranno alle 22:39 – l’ora in cui la ...

Marco Paolini smette i panni monologanti e trasforma il suo racconto della tragedia del Vajont in un'azione corale. E l'attore-autore veneto ci tiene a sottolineare come il ...In occasione del 60° anniversario dei tragici fatti del Vajont in cui persero la vita oltre 2.000 persone, anche Bologna partecipa all’azione corale di teatro civile che prevede la messa in scena in c ...