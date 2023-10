Anm | surreale difesa della Apostolico | “Niente screening alla vita privata” Speranzon | “Ipocrisia pura”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lunare motivazione dell’Associazione nazionale magistrati ingiudice“riconosciuta” nel video postato da Salvini e virale sui social. Le immagini pubblicate dal vicepremier mostrano una persona che somiglia moltogiudice nel 2018 tra i partecipantipiazza contro le politiche migratorie dell’allora ministro dell’Interno. Una manifestazionesinistra estrema per un’asccoglienza senza se e senza ma, che cozzava ieri con la politica governativa; e cozza oggi contro i decreti del governo. E’ in seguitodiffusine di queste immagini che Fratelli d’Igtalia ha depositato na iinterrogazione al ministro Nordio per approfondire la questioni di non poco conto: “Tutto lascia trasparire un humus di contrasto con le previsioni ...