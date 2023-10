Android 14 | Le Nuove Funzionalità | Sfondi Generati da Intelligenza Artificiale e Maggiori Misure di Sicurezza

Android 14: Nuove Funzionalità di Sicurezza per Bloccare le Connessioni Cellulari non Criptate Android 14, la prossima versione del sistema operativo ...

In più, le notifiche dellee - mail ora appaiono sul quadrante dell'orologio. Si tratta di un ... Nel frattempo, a inizio ottobre Gmail ha ricevuto la crittografia lato client sue iOS .Inoltre,14 portacollezioni di orologi e sfondi e la possibilità di personalizzare le azioni rapide della schermata di blocco . L'azienda sta anche aggiungendo nuovi temi monocromatici ...

Android 14 esce oggi: foto Ultra HDR, audio lossless e IA generativa ... DDay.it

Android 14 con Feature Drop di ottobre: l'aggiornamento che vi farà desiderare un Pixel Androidworld

Google ha lanciato Android 14, l’ultima versione del suo sistema operativo mobile. È disponibile per i telefoni Pixel a partire dal modello 4A 5G da oggi e per una serie di telefoni di altri produttor ...Durante l’evento Made by Google di mercoledì scorso, Google ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità per i Pixel, tra cui la modalità interprete a doppio schermo per il suo Pixel Fold. La nuova ...