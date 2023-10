Andrea Zelletta | si lascia tatuare da Natalia Paragoni | il tatuaggio dedicato alla figlia

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Da pochi mesi, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono diventati genitori per la prima volta. L’ex tronista ha deciso di dedicare unaper la sua piccola Ginevra, facendosiproprio dsua compagna. IL– Come oramai è noto per i fan L'articolo