Andrea Abodi | “Commissario stadi? Strumento per migliorare le infrastrutture”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Sono concentrato sul raggiungimento dell’obiettivo. A volte ci si distrae con la configurazione degli strumenti: ilè uno, l’obiettivo è il miglioramento delle”. Lo ha detto il ministro per lo Sport,, a proposito dell’idea di instituire unnazionale per la realizzazione deglie dellesportive, a margine dell’evento ComoLake 2023 a Cernobbio. “In questi anni ci sono state varie versioni della norma che è iniziata con la legge finanziaria del 2014, approvata nel 2013 – spiega – Qualcosa si è mosso, però è evidente a tutti che non siamo riusciti ail capitale infrastrutturale partendo da quello degli, ma il tema riguarda ...

Una battuta d’arresto che pesa. La Nazionale italiana di Calcio femminile è finita fuori prima del previsto dai Mondiali 2023 in Australia e in ...

nbsp;Il ministro dello sport,, ha parlato della proposta di istituzione di un commissario nazionale per le infrastrutture degli stadi: "L'obiettivo è contribuire al miglioramento del capitale infrastrutturale. È un ...Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani,, a margine dell'evento 'Sky 20 anni' a Roma parlando della pista da bob per i giochi di Milano - Cortina 2026. "Nell'arco di qualche ...

Abodi, 'il commissario è uno strumento per le infrastrutture' Agenzia ANSA

Raccolta firme per il commissario sugli stadi Lega Seria A

"Sono concentrato sul raggiungimento dell'obiettivo. A volte ci si distrae con la configurazione degli strumenti: il commissario è uno strumento, l'obiettivo è il miglioramento delle infrastrutture".Al ComoLake2023, "la Cernobbio del digitale" che ha preso il via questa mattina, giovedì 5 ottobre 2023, a Villa Erba era presente anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il commento ...