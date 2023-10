Anche Pharrell ha ceduto al fascino del canadian tuxedo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Quando si evoca il nome delil mondo sembra dividersi in due, tra chi lo odia e chi lo ama. La questione intorno a uno degli abbinamenti simbolo degli anni 2000 potrebbe essere finalmente finita grazie all’intervento diWilliams. Ospite dello show Primavera/Estate 2024 di Sacai alla Paris Fashion Week, il direttore creativo menswear di Louis Vuitton è arrivato all’evento con un impeccabile due pezzi in jeans in cui un pantalone dal lavaggio chiaro era abbinato a una giacca doppiopetto dello stesso materiale. Completavano l’opera, oltre gli ormai immancabili baffi, una t-shirt bianca che spuntava dalla giacca insieme a un paio di sneakers da skateboard in suede viola di Louis Vuitton e un cappellino da baseball Human Made. Insomma, tutto in famiglia.allo show Primavera/Estate 2024 di ...

