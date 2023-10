Anche il Lime preda dei temibili Cartelli messicani | rischiamo di non vederlo più?

Il re di Spagna Felipe VI ha affida to al leader socialista Pedro Sánchez l’incarico di formare un nuovo governo in seguito al fallimento del ...

... Enel X Way e. I partecipanti alla giornata di approfondimento e dibattito hanno avutomodo di giocare attraverso un quiz su temi emersi del corso dell'evento. I dati emersi Secondo i ...... dai più "comuni" come banane, mango, avocado e, a frutti meno noti come l' annona, la feijoa, la casimiroa, lo zapote nero e i litchi. "Gli agrumi sono la nostra tradizione, ma un tempo...

Mango, boom del "made in Italy”. A causa del clima tropicale WIRED Italia

Key lime pie: la ricetta del dessert goloso preparato con lime e latte ... Cookist

Il 2022 si è rivelato in Italia un anno molto positivo per la sharing mobility. Il numero di noleggi totali nel vehiclesharing è cresciuto del 41% rispetto al 2021 per un totale di circa 49 milioni di ...Incidente del pullman a Mestre, continuano le polemiche e le ricostruzioni sulle cause della tragedia nella quale hanno perso la vita 21 persone. Secondo l'assessore comunale ai ...