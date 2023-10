Amici 23 | Petit da calciatore a cantante per nonna Miriam | il racconto

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Su Canale 5 è andata in una nuova nuova puntata del daytime di23. Che cosa sarà accaduto durante l’appuntamento di oggi, giovedì 5 ottobre 2023? Come sempre tra gli allievi del talent soprese e colpi di scena non mancano mai, così come non mancano mai le emozioni forti. Questo è il caso diche ha deciso di raccontarsi ai microfoni di23, direttamente con Maria De Filippi. Conosciamo meglio il… Ad23,si apre e parla diMentre era nella sua camera da letto,ha iniziato a rispondere alle domande della conduttrice, si è aperto e si è raccontato meglio. Il giovane ragazzo ha svelto di aver giocato in serie C con l’Avellino. Il suo sogno era quello di fare il ...