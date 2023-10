Amici 23 | l’ex fidanzata di Holden è una famosissima TikToker | ecco di chi si tratta e perché è finita tra loro

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tra i nuovi allievi di, di Maria de Filippi, in questa edizione è sbarcato anche, alias Joseph Carta. Il cantante, figlio di Paolo Carta – compagno di Laura Pausini – è finito al centro dei riflettori per una curiosità circa la sua vita sentimentale. L’allievo è stato infatti fidanzatissimo con la notaCecilia Cantarano: Lo scorso anno, su TikTok, la fine dellastoria ha tenuto parecchio banco. La ragazza infatti aveva rivelato di essere stata lasciata da, il tutto, corredato da diverse fotografie con le lacrime agli occhi. Cecilia aveva raccontato che, dopo aver preso il Covid, si era ritrovata single, positiva e senza casa dal momento che convivevano.era dovuto intervenire per chiarire le cose, lasciando intendere di essere stato ...