Amici 23 | Kumo svela com’è nato il suo nome d’arte | “Qualche anno fa in seguito ad un incidente ho rischiato di morire e…”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nel daytime di23 andato in onda questo pomeriggio, Tiziano Coiro ha rivelato ai suoi compagni l’origine del suo. Raggiunto da Holden ed Ezio Liberatore mentre scriveva una lettera alla fidanzata, la ballerina Alessia Erba, l’allievo di Emanuel Lo ha confidato di sentirne la mancanza: “Mi sono sfogato un po’ ragazzi…La mia ragazza l’ho sentita un po’ triste, vorrei arrivare a lei, ma non so come. Ragazzi io ho scritto veramente tanto“. “Si vede che vi siete trovati e che ci tieni un botto. E’ dura ma…“, lo ha rincuorato Holden, quindiha continuato: Gliel’ho scritto. Ho detto: “Sappi che io sto bene, sto conoscendo persone bellissime, sono circondato da artisti. Io vivrò al massimo questa esperienza, mi farò il c*lo, spero di arrivare fino in fondo e darò il massimo. Sappi ...

Nella scuola di Amici 23, il ballerino Kumo ha raccontato per la prima volta la sua storia e svelato il significato del suo nome d'arte: "Ebbi un incidente in cui rischiai di morire, mentre ero in ...