ALT Stazione del Gusto | ristorazione e mobilità si incontrano nel primo ristorante di Enilive e Accademia Niko Romito

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il 20 settembre ha aperto a Roma, presso la storicadi servizio di Viale America, ALTdel, il format gastronomico nato da un’idea dello Chefe oggi una collaborazione trae l’. L’incontro fracontribuisce all’evoluzione delle stazioni, che diventano un luogo di incontro e di offerta di molteplici servizi. ALTdel, il cliente al centro Lo store di viale America 270 è solo ildi una lunga serie: il progetto prevede di raggiungere 100 aperture in 4 anni. Parte così l’attività di, nuovo brand ...

Dopo la roboante vittoria per 7-0 del suo Bayern Monaco contro il Bochum , il tecnico Thomas Tuchel non ha potuto che lodare la sua squadra: “Sono ...

Intestazione dell’auto ad un altro soggetto : attenzione , si rischia parecchio Per le strade si vede davvero di tutto. Molti automobilisti commettono ...

... in provincia di Caserta, da un uomo armato di pistola e con volto travisato, non si ferma all'... nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri delladi ...... il capitano Edoardo Anedda lascia il comando , destinato a un nuovo incarico allanavale ... Il comandante, ignorando l'delle vedette, invertì la rotta e si diede alla fuga. Ne scaturì un ...

A Roma apre ALT – Stazione del Gusto: l'energia si serve a tavola AGI - Agenzia Italia

Apre il primo ristorante ALT Stazione del Gusto. La campagna è ... Engage

Proseguono a Ravenna servizi mirati straordinari di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, presso la stazione ...All’intimazione impostagli con la paletta, il ragazzo dapprima ha rallentato la marcia; poi, repentinamente, è ripartito ...