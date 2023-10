Allo scrittore e drammaturgo Jon Fosse il premio Nobel per la Letteratura 2023 | “Ha dato voce all’indicibile”

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Jonè il vincitore delper laLonorvegese Jonè il vincitore delper la: lo ha annunciato l’Accademia svedese che ha sottolineato di aver insignito l’autore per “le sue opere teatrali e la sua prosa innovativa che danno”. BREAKING NEWS ThePrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon“for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — ThePrize (@Prize) October 5, ...