Alleati “unfit” anche per il Pse Parla Brando Benifei | capodelegazione dem a Strasburgo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Come si sta e come si deve stare in Europa, nei panni di un’Italia governata da Giorgia Meloni, nell’anno in cui i nodi del Pnrr si presentano in sequenza e le prossime elezioni per ilmento d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti