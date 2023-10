Alice Schembri si suicidò dopo lo stupro di gruppo | ora la svolta nelle indagini

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023)a soli 17 anni si è suicidata per il dolore e per la vergogna: per il dolore di unosubito e per la vergogna che ne seguì, aggravata dal fatto di aver scoperto che quello, che era stato filmato, era stato condiviso pubblicamente fino ad arrivare anche a lei ed in tutta la rete. A 6 anni da quando la 17enne di Agrigento decise di lanciarsi dalla rupe atenea e morireun volo di svariati metri, il giudice per l’udienza preliminare di Palermo ha disposto un rinvio a giudizio per 2 dei 4 ragazzi accusati dello(gli altri due erano minorenni) per i reati di violenza sessuale aggravata e diffusione di materiale pernografico. Nel video lei cercava di fermarli: “Non voglio, ti prego” I Pm della procura di Palermo hanno ...