Alice di suicida a 17 anni La scoperta choc sugli amici | cosa le hanno fatto

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il corpo diSchembri venne trovato il 18 maggio 2017 alla Rupe Atenea di Agrigento, da dove si era lanciata nel vuoto. Oggi il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Marco Gaeta, ha rinviato a giudizio due giovani, all’epoca dei fatti maggiorenni. La ragazza aveva 17e ha deciso di togliersi la vita a causa di alcuni fatti accaduti dueprima, quando aveva solo 15. Sul caso era stata aperta un’inchiesta, condotta dalla Dda di Palermo. Uno degli indagati, ex fidanzato della giovane agrigentina, all’epoca dei fatti minorenne, è accusato di tentata estorsione e violenza privata. Una notizia che aveva sconvolto la comunità siciliana ma anche l’intero Paese, perché la morte di una giovane ragazza è sempre una notizia difficile da digerire. Leggi anche:al ...

Dopo oltre 6 anni fissato il processo per violenza sessuale e diffusione del video dello stupro che hanno portato al suicidio della 17enne.Un suicidio annunciato in uno straziante post pubblicato sui social, la cui idea si era fatta largo nella sua mente per due anni. Tanto il tempo passato ...