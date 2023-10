Alice Campello elegantissima allo stadio I fan commentano | “Sei la più bella”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fansi è mostrata. La modella ha postato sui social una carrellata di scatti in un mini dress bianco mentre si trovavafare il tifo ad Alvaro Morata, giocatore dell’Atletico Madrid. I due sono sposati e sono genitori di 4 bellissimi bambini. Imprenditrice, modella e madre: insommatrova il tempo per seguire tutti i suoi impegni. Ma nel farlo, ama condividere anche con noi i momenti con la sua famiglia. Il suo stile è semplice e ...