Alibaba spia? I sospetti degli 007 belgi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il servizio di intelligence belga starebbe monitorando il principale complesso logistico europeo di, la nota multinazionale cinese sempre più nell’orbita nel Partito comunista cinese, per presunte attività di spionaggio. Lo hanno riferito fonti del quotidiano britannico Financial Times. Il complesso logistico della compagnia cinese è situato presso l’aeroporto cargo della città di Liegi. A gestire le operazioni è Cainao, spin-off diche si occupa di logistica, quindi di dati, flussi, trasporti e merci. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i servizi di sicurezza starebbero lavorando per individuare “possibili attività di spionaggio o ingerenza” da parte delle entità cinesi, tra cui. Il sospetto, secondo il quotidiano, è che Pechino stia sfruttando la presenza sempre più capillare della logistica e ...

