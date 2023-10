ha incentrato sull'aeroporto cargo di Liegi il suo principale hub logistico in Europa. I servizi di sicurezza belgi hanno chiarito che l'attenzione suè dovuta anche alla normativa di ...

Alibaba monitorato in Belgio per sospetto spionaggio Libero Tv

Hub Alibaba in Belgio monitorato per sospetto spionaggio La Voce d'Italia

Milano, 5 ott. (askanews) - L'intelligence belga ha attivato un monitoraggio sul principale hub logistico europeo del gigante dell'e-commerce cinese Alibaba in base al sospetto di spionaggio.(Agenzia Vista) Stoccolma, 05 ottobre 2023 L'autore norvegese Jon Fosse è stato scelto dal Comitato che oggi ha annunciato il vincitore del Nobel per la Letteratura "per le sue opere teatrali e la pro ...