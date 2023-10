Alfa Romeo - Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition | american dream

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L'ha annunciato la serie limitataper lae la, al momento proposta solo negli Stati Uniti. In tutto ne verranno realizzati 130 esemplari, con consegne previste entro la fine dell'anno. I prezzi vanno dagli 84.875 dollari per laai 92.275 dollari per la, a cui si aggiungono le tasse (che variano in base allo stato) e una "destination fee" di altri 1.595 dollari. Fibra diio a profusione. Realizzate sulla base diMY 2024, le versionisvelano fin dal nome la presenza di numerosi elementi di fibra di ...

"Chi cerca trova " è il nostro nuovo format VIDEO per andare a caccia di Youngtimer. La protagonista del terzo episodio è da tenere d'occhio per ...

Esposizioni e non solo in occasione dell'evento Alfa Romeo "nella Leggenda automobilistica Italiana"

Non si arresta il momento positivo sul mercato diche in Italia fa registrare una nuova crescita confermato i dati degli ultimi mesi. Anche a settembre il brand del Biscione ha chiuso con un trend in ascesa, con una crescita del 40% ...Il 2025 dovrebbe essere l'anno per il debutto della nuovaGiulia. La berlina avrà una seconda generazione al pari del SUV Stelvio come confermato ufficialmente lo scorso anno dal numero uno di, l'amministratore delegato Jean Philippe ...

Il Biscione presenta una serie limitata (per ora) destinata ai soli States: tra berlina e Suv, verranno realizzati solo 130 esemplari ...Nel solco della tradizione e con lo sguardo sempre proiettato avanti verso l’innovazione, Alfa Romeo, da una vita, è all’apice del settore automobilistico con le sue lungimiranti scelte strategiche e ...