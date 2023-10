Ma parlano i sopravvissuti, come, 38 anni, ucraino: "Ero in vacanza con mio padre. Tutto andava bene. Ho sentito un boato tremendo, come un terremoto. Mi sono ritrovato in mezzo a ...MESTRE " Dalla gita in piazza San Marco a un letto del reparto di Chirurgia toracica dell'ospedale all'Angelo di Mestre., 38 anni, ucraino, stringe in mano lo smartphone, l'unico contatto con i familiari rimasti e con il mondo che parla di lui. Era in vacanza con il padre anziano Vasil e in un attimo ...

Alexander Lomakyn, il sopravvissuto: “Lo schianto e sono stato investito dai corpi dei compagni di viaggio” la Repubblica

MESTRE. Forse tutto quello che c’è da vedere è questo guardrail di settant’anni fa, come una vecchia ringhiera rimasta a fare da baluardo nel tempo ultramoderno di Venezia, capitale mondiale del turis ...Alexander Lomakyn, ucraino di 38 anni, era con il padre: lui salvo, papà Vasil è morto: «Dopo lo schianto l’ho perso di vista, adesso voglio sapere cosa è ...