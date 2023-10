Air France festeggia 90 anni | da Sas a Tap sempre in pista in risiko cieli europei

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il compleanno il 7 ottobre, lo stesso giornoanche Klm i suoi 104Aircelebra sabato 7 ottobre i suoi 90di storia. Una storia ricca di successi ma anche fatta di alti e bassi. Dopo aver superato con difficoltà la pandemia – come tutto il settore del trasporto aereo – è arrivato un nuovo decollo per la compagnia aerea transalpina che a marzo ha finalizzato il rimborso integrale del prestito garantito dallo Statose. Con il Covid dietro alle spalle Air– Klm, il gruppo nato nel 2004 dalla fusione con gli ‘olandesi volanti’ di Klm, che per una singolare coincidenza il 7 ottobrei suoi 104(fondata nel 1919 con un primo volo il 17 maggio 1920), punta a confermare il suo ruolo di protagonista nel ...

Martedi' Sas ha fatto sapere che la societa' di investimento statunitense Castlelake e il vettore franco - olandese- Klm diventeranno i nuovi azionisti di maggioranza insieme allo Stato ..., ecco cosa c'è dietro al salvataggio della scandinava Sas controllata da Lufthansa Sul fronte del mercato delle compagnie aeree si sta muovendo qualcosa, soprattutto in Europa e potrebbero ...

Un funzionario spiega la Commissione è in stretto contatto con le rispettive parti coinvolte nell'operazione di concentrazione per discutere delle transazioni prima della notifica ufficiale ...Il pressing della Francia presso l’Antitrust Ue. L’operazione Sas, la gara in Portogallo per Tap e lo stallo dell’acquisto di Air Europa da parte di Iag. Salvini: «Spero che a Bruxelles tutti remino n ...