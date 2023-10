Aggressione ai tifosi della Turris | ai domiciliari 3 ultrà foggiani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono tre gliarrestati (in flagranza differita) e posti aidalla polizia perché l’1 ottobre scorso, primapartita Foggia-, all’esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria avrebbero lanciato petardi e altri oggetti pericolosi contro i supportersquadra avversaria e poi li avrebbero aggrediti. L’interventopolizia, spiega la questura, “ha impedito che la situazione degenerasse: frapponendosi tra le fazioni contrapposte, gli agenti hanno evitato gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il questore ha emesso nei confronti degli arrestati anche tre provvedimento di Daspodurata di tre anni, con obbligo di firma per un anno. Sono in corso le indagini per ...