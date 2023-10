Aggredita e scippata  Rincorre il ladro e filma la fuga | ' Gridavo ma nessuno è intervenuto'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Empoli, la donna ha poi sporto denuncia per il furto della catenina in oro. Le immagini sono al vaglio della polizia

Empoli, la donna ha poi sporto denuncia per il furto della catenina in oro. Le immagini sono al vaglio della poliziaNon è chiaro se la ragazza sia statanel momento in cui è arrivata o se invece ha avuto ...un regolamento di conti tra bande della microcriminalità che si contendevano una collanina...

E' stata vittima di uno scippo la 79enne aggredita domenica pomeriggio in via Dante a Buccinasco PocketNews.it

Trani, aggredita alle spalle e scippata della collana in oro TraniViva

Empoli, la donna ha poi sporto denuncia per il furto della catenina in oro. Le immagini sono al vaglio della polizia ...Quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in supporto ai soccorritori del 118, si è scagliato come una furia contro di loro. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ...