Afragola sotto Shock | Tre arresti per rapine violente

(Di giovedì 5 ottobre 2023) con accuse di sequestro, lesioni e porto d’armi da guerra La Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato PS dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio G.I.P. a carico di tre persone, ritenute a vario titolo gravemente indiziate dei reati di sequestro di persona, detenzione e porto di armi (anche da guerra), lesioni e rapina, tutti aggravati dal cd. metodo mafioso. In particolare, lesono avvenute adcon modalità brutali ed aggressioni in danno delle vittime, una delle quali anche sequestrata per oltre un’ora e percossa. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone ...