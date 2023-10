AEW Wrestle Dream 2023 – Review

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ed eccoci qui amici e lettori di Zona Wrestling pronti per analizzare quanto successo aun evento che seppur partito con l’etichetta dello “show tributo” in memoria di Antonio Inoki, si è rivelato a tutti gli effetti un vero e proprio PPV. Sono molti i match per i quali questo evento era atteso e soprattutto per vedere cosa intendesse Tony Khan con l’“inizio di una nuova era”. Quindi come nostro solito direi di non perdere altro tempo in chiacchiere inutili e immergiamoci subito in questa, io sono Umberto e vi invito a farmi sapere i vostri voti e il vostro giudizio nei commenti. E adesso vi auguro una buona lettura! I i ZERO HOUR i TAG TEAM Athena, Billie Starkz, Keith Lee & Satoshi Kojima vs Diamante, Mercedes Martinez & Shane Taylor Promotions (05:42) Match dell’ultimo minuto che non entusiasma ...

