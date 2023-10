AEW | Sammy Guevara infortunato ed altre due superstar ferme ai box

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nelle ultime ore giungono diverse notizie non proprio positive dal mondo della AEW. Mentre abbiamo appreso da Don Callis, nell’ultimo episodio di Dynamite, dell’assenza dia causa di un infortunio, sembra quasi certo che Julia Hart e il suo futuro marito, Lee Johnson, si prenderanno una pausa per celebrare il loro matrimonio previsto per questo mese. Secondo quanto riportato da Fightful, i futuri sposini si assenteranno dalle scene per almeno un mese per celebrare la luna di miele. Julia Hart è stata sconfitta da Kris Statlander nell’evento di Wrestledream, mentre Lee Johnson, noto volto regolare nei programmi di ROH TV, apparirà in una puntata già registrata dove affronterà Darius Martin. L'articolo proviene da AEW Universe.

In the media scrum after that show, Tony Khan announced a tag team match of Guevara and Takeshita vs. Jericho and Omega for this week’s (Oct. 4) anniversary episode of Dynamite. But Guevara wasn’t ...Sammy Guevara si è infortunato a AEW WrestleDream, dove ha subito una commozione. Perciò, è stato sostituito da Kyle Fletcher a Dynamite. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di AEW Dynamite, che ...