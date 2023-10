AEW | Rey Fenix vince e difende il titolo International Championship

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AEW Dynamite festeggia il suo quarto anniversario con una puntata speciale. Uno dei match più attesi della serata è stato sicuramente quello per ildell’AEWtra Reyy Nick Jackson . El Luchador ha conquistato la cintura in una puntata speciale di Dynamite, “Grand Slam” a New York, sconfiggendo Jon Moxley. Ora, rinnova la sua grande rivalità con gli Young Bucks. Nick Jackson sta vivendo un momento magico dopo aver vinto ilTrios della ROH e ottenuto una nuova opportunità (con suo fratello Matt) per i titoli di coppia della AEW. Nel match d’apertura i due hanno offerto spettacolo. Il luchador è stato più volte vicino alla sconfitta ma alla fine è riuscito a prevalere, schienando Nick, grazie un roll-up e confermandosi così campione. How did ...

Rey Fenix batte Nick Jackson a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

AEW, Rey Fenix: “Un vecchio infortunio mi sta dando qualche ... World Wrestling

This week's NXT saw WWE announce a glut of Raw and SmackDown stars for the broadcast, including 16-time World Champion John Cena, who will corner Carmelo Hayes in a match with rival Bron Breakker.On the heels of a WrestleDream pay-per-view event that promised a new era and delivered in the form of "Rated R Superstar" Adam Copeland's ...