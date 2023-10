AEW | MJF affronterà Jay White a AEW Full Gear 2023

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nel quarto anniversario di AEW Dynamite, il Bullet Club Gold e Jaysono saliti sul ring per discutere dell’aggressione subita da quest’ultimo, avvenuta appena una settimana fa, da parte di un individuo che indossava la famigerata maschera caratteristica del Diavolo di MJF. Il campione del mondo AEW ha sempre ribadito di non essere l’autore dell’aggressione ed è apparso sul ring per confermare che la sua iconica maschera era stata rubata. Tuttavia, Jaynon solo non gli ha creduto, ma l’ha anche attaccato. Dopo aver eseguito la Bladerunner su MJF,gli ha sottratto la cintura e lo ha successivamente lo sfidato a un match per il titolo mondiale a, previsto per il 18 novembre al Kia Forum di Inglewood, California. Friedman, accecato dalla rabbia, è stato costretto ad ...

MJF will defend the AEW World Championship against Jay White at AEW Full Gear 2023, and the match was made official on AEW Dynamite.MJF's situation remains unclear. WhatCulture exclusively reported in February that the current AEW World Champion did not sign a contract extension upon agreeing new terms in 2022, though the ...