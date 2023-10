AEW | Copeland e Christian di nuovo assieme? Il campione TNT non è per nulla d’accordo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Pochi giorni fa Adam, Edge per chi ancora non si è abituato, ha debuttato in AEW chiudendo il PPV WrestleDream. Apparentementesi è schierato contro il suo vecchio amicoCage e ha salvato dalla con-chair-to la leggenda Sting, mettendo KO Nick Wayne e Luchasaurus senza però colpire ilTNT. Questa notte la Rated “R” Superstar ha debuttato a Dynamite e ha voluto proprio l’amico sul ring per spiegare le sue azioni e anche i motivi che l’hanno spinto a firmare per la AEW. Quel titolo mondiale intrigaha chiuso la puntata di Dynamite introdotto da Tony Schiavone, il canadese ha provato a spiegare i motivi per cui ha scelto la AEW e ha subito iniziato pensando all’AEW World Title che non starebbe certo male alla sua vita. In più in AEW c’è la ...

